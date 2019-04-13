17 أبريل.. انطلاق بطولة الجونة للإسكواش

أعلن الاتحاد الدولى للإسكواش الجدول الرسمى لمباريات النسخة الثامنة من بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش والتى تنطلق فى الفترة من 17 إلى 26 من أبريل الجارى فى مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.
ويتنافس على البطولة أبرز لاعبى الإسكواش على مستوى العالم من الرجال والنساء للفوز ببطولة الجونة والتى تعد جزءاً من سلسلة البطولات العالمية للاتحاد الدولى لمحترفى الإسكواش وواحدةمن أفضل 7 بطولات بالعالم، إذ يبلغ مجموع جوائزها 352 ألف دولار أمريكى.
ويستقبل مجمع الإسكواش بالجونة مباريات الدور الأول من البطولة فى الفترة بين 17 و18 أبريل، ثم تنقسم المباريات بين المجمع والملعب الزجاجى بمارينا «أبوتيج» فى الفترة من 19 إلى 22 أبريل، والذى يستضيف جميع
وفى هذا السياق، صرح عمرو منسى مؤسس البطولة للإسكواش قائلًا: «سعداء بتنظيم النسخة الثامنة للبطولة، وبالرغم من النجاحات الكبيرة التى حققتها البطولة خلال السبع سنوات الماضية، مازلنا نعمل جاهدين طوال العام على إخراج البطولة على مستوى أفضل من الأعوام السابقة».
وأضاف «منسى» «الجديد هذا العام هو تقديم جائزة «الإنجاز الرياضى الاستثنائى» والتى سيتم منحها لـ نيكول دافيد، كنوع من الاحتفال بمسيرة أسطورة الاسكواش الماليزية».
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