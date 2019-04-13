موعد مباراة برشلونة وهويسكا والقنوات الناقلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره هويسكا مساء اليوم السبت على ملعب ألكوراز ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويرغب فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة في الفوز ليبتعد عن نظيره أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته، بينما يسعى هويسكا

في رد الإعتبار بعد هزيمته من الفريق الكتالوني الدور الأول بثمان أهداف مقابل هدفين مستغلًا الوضع على ملعبة وسط جماهيره.

موعد مباراة برشلونة وهويسكا

تنطلق مباراة برشلونة وهويسكا في تمام الساعة الرابعة وربع مساءً

بتوقيت القاهرة،

والساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

Advertisements

والساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا

تذاع مباراة برشلونة وهويسكا بشكل حصري عبر قنا بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق حسن العيدروس.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بينما يحتل المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة.