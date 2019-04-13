سون يقود هجوم تشكيل توتنهام أمام هدرسفيلد

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره هدرسفيلد، في المباراة التي بعد قليل في الواحدة والنصف ظهرًا،على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج".
وشهد تشكيل توتنهام غياب هاري كين، هداف الفريق للإصابة.
جاء تشكيل توتنهام كالتالي:
لوريس، فويث، سانشيز، فيرتونخين، بن دافيدز، بيتريس، ونياما، سيسوكو، إريكسن، لوكاس مورا، لوريانتي.
ويتواجد على دكة البدلاء: جازانيجا، تريبير، روز، ألديرفايرلد، مارش، سكيب، سون.
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