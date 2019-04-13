فريدة عثمان تحصد ذهبية 50 متر فراشة ببطولة "TYR PRO SWIMA"

توجت فريدة عثمان سباحة الجزيرة والمنتخب الوطنى بالميدالية الذهبية فى بطولة TYR PRO SWIM للسباحة فى سباق 50 متر فراشة. سباق 50 متر فراشة. وحققت فريدة عثمان رقما قياسيا جديدا بزمن 25.65 ثانية لتكسر الرقم المسجل باسم السباحة الأمريكية كيلسى داليا المقدر بزمن 25.74 ثانية. وأقيمت البطولة بمدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية .

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