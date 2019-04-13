موعد مباراة يوفنتوس وسبال والقنوات الناقلة

يحل، يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على سبال، عصر اليوم السبت، على ملعب باولو موتزا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.
ويرغب فريق يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق في الفوز ليعزز صدارته، ويتفرغ لبطولة دوريأبطال أوروبا، بينما يسعى سبال في التغلب على المتصدر مستغلًا الوضع على ملعبه وسط جمهوره.
موعد مباراة يوفنتوس وسبال
تنطلق مباراة يوفنتوس وسبال في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة،
والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسبال
تذاع مباراة يوفنتوس وسبال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 4 المشفرة، بتعليق خليل البلوشي.
ويدخل يوفتنتوس المباراة وهو يحتل صدارة الدوري برصيد 84 نقطة بينما يحتل سبال المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.
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