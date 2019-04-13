أدى هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي، اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمسوفقا للبرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
وقام هشام محمد، جلسة في الجيم ثم استكمل تدريباته بالجري حول الملعب، على هامش مران الغائبين عن مباراة صن داونز الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر هشام محمد ينتظم في البرنامج التأهيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.