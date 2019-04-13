هشام محمد ينتظم في البرنامج التأهيلي

أدى هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي، اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس

وفقا للبرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وقام هشام محمد، جلسة في الجيم ثم استكمل تدريباته بالجري حول الملعب، على هامش مران الغائبين عن مباراة صن داونز الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة .