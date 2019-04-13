«ثلاثي الأهلي» يغيبون عن المران بإذن من الجهاز الفني

حصل محمد نجيب وباسم على وأحمد حمودي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن بالغياب اليوم عن مران مجموعة اللاعبين الذين لم تشملهمقائمة الفريق لمواجهة صن داونز والذي أقيم على ملعب التتش.
وأخذ الثلاثي إذنا من الجهاز الفني للغياب عن مران،
اليوم، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي. يذكر أن الأهلي يخوض اليوم مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز على استاد الجيش ببرج العرب.
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