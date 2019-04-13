رياضة | الحرية يستضيف دكرنس ومياه البحيرة مع بدواي في الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يستضيف دكرنس ومياه البحيرة مع بدواي في الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم السبت فى الثالثة والربع عصرا منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى حيث تقام مباراتان بينما يغيب بيلا عن المشاركة بهذه الجولة "باى" .

الحرية صاحب الصدارة بالتساوى مع بيلا يستضيف دكرنس فى مباراة قوية ومرتقبة حيث يسعى الحرية للعودة لطريق الإنتصارات بعد الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها أمام شبان بدواى حيث تعد هذه المباراة هى المباراة الوحيدة التى سيخوضها الفريق بملعبه بالدور الثانى .

بينما يسعى دكرنس لمواصلة التمسك بحظوظ التأهل بعد الفوز الهام والمثير على حساب بيلا بالجولة الماضية والذى أعاد دكرنس للمنافسة مجددا وهى المباراة الوحيدة التى يخوضها الفريق خارج أراضيه بالدور الثانى .

مياه البحيرة يستضيف شبان بدواى فى لقاء الفرصة الأخيرة لمياه البحيرة حيث يسعى الفريق للفوز بجميع مبارياته الأربعة المتبقية بدع سلسلة النتائج المخيبة بالدور الأول .

فيما يسعى أبناء بدواى لمواصلة صحوتهم بعد فوزين متتاليين أعادت الفريق للمنافسة بقوة بعدما كان بعيدا كل البعد عن المنافسة .

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ترتيب فرق المجموعة الثالثة :

١ بيلا ٨ نقاط

٢ الحرية ٨ نقاط

٣ بدواى ٧ نقاط

٤ دكرنس ٦ نقاط

٥ مياه البحيرة ٥ نقاط