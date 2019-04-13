رياضة | جيرو يتغزل في مدافع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرو يتغزل في مدافع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي كواليس اختياره لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي.

وقال جيرو، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أرى أن إيدين هازارد هو الأفضل، ولكني لا أستطيع الإفصاح عن اللاعب الذي صوت له".

ويعد رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي وفان ديك مدافع ليفربول هما أبرز المرشحين للحصول على الجائزة هذا الموسم.

ولا يسمح في التصويت الخاص بالجائزة أن يختار اللاعبون زملائهم في نفس الفريق، مما يحرم جيرو من منح صوته لهازارد المرشح أيضًا للجائزة.

Advertisements

وأضاف جيرو: "فان ديك؟ لقد لعبت ضده عدة مرات، ودائمًا ما يكون صدامًا صعبًا لأنه مدافع جيد وقوي للغاية، ورغم ذلك سجلت عدة أهداف في الفرق التي يلعب بها".

وتابع: "لقد خسرت أمامه عندما لعبنا مع هولندا مؤخرًا، لكني فزت عليه في العام الماضي وسجلت في شباك ليفربول على ملعب (ستامفورد بريدج)، وزرت مرمى هولندا أيضًا قبل بضعة أشهر".

وأتم: "لا يجب أن نخاف من المنافسين، وبغض النظر عمن يلعب أمامنا سنركز بنسبة 100 % على الفوز بالمباريات".

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليفربول، غدًا الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.