رياضة | حفيظ دراجي يتوقع نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيظ دراجي يتوقع نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي عن رؤيته لقرعة بطولة أمم افريقيا 2019 والتي أقيمت بالأمس في مصر بمنطقة سفح الأهرامات وسط تواجد كوكبة من النجوم ورموز القارة السمراء.

وقال دراجي في تصريحات خاصة "قرعة متوازنة بشكل كبير بإستثناء المجموعة الرابعة والتي تعتبر في غاية الصعوبة لتواجد المغرب وساحل العاج وجنوب افريقيا معًا وتقارب المستويات بينهم بشكل كبير".

وتابع "أعتقد أن تأهل 4 منتخبات من أفضل ثوالث في المجموعات سيتيح الفرصة للمغرب وجنوب افريقيا وساحل العاج للعبور معًا للدور التالي".

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وشدد على أن الجزائر فرصتها قوية في العبور للدور التالي من البطولة بجانب السنغال في المجموعة الثالثة والتفوق على كينيا وتنزانيا وسيكون الاختبار الأصعب لها في الدور التالي من البطولة ومواجهة منتخبات المجموعة الرابعة.

وأشار إلى أن المجموعة جاءت في صالح المنتخبات العربية بشكل كبير، موضحًا أن المنتخبات الافريقية القوية ستسعى للتأهل في المراكز الأول لتفادي مواجهة بعضها في دور الـ16 من عمر البطولة.

وأوضح أن الحديث عن المنتخب المرشح للفوز بالبطولة سابق لأوانه وضرورة رؤية كل المنتخبات على أرض الواقع، لكنه يرى في الوقت ذاته أن مصر والسنغال لهما الحظ الأوفر من بين باقي المنتخبات بسبب إقامة البطولة في مصر من الأساس ووجود دعم كبير من جانب الجماهير المصرية والحضور الغفير المنتظر بالإضافة إلى الخبرات الموجودة في المنتخب السنغالي وتواجد كتيبة من النجوم.