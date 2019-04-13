رياضة | برشلونة يرسل "عقد" دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرسل "عقد" دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي برشلونة الإسباني بخدمات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة ينوي إرسال مسودة العقد إلى دي ليخت ووكيله الإيطالي مينو رايولا، للحصول على موافقتهما على الشروط التعاقدية.

ويمتد العقد المحتمل بين الطرفين إلى صيف 2024، وتتشابه الشروط المالية لدي ليخت مع زميله الحالي فرينكي دي يونج الذي سينتقل إلى برشلونة في الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة حصول برشلونة على موافقة دي ليخت ورايولا، فإنه سيبدأ مفاوضات رسمية مع أياكس لحسم الصفقة.

ويتوقع برشلونة أن تنتهي صفقة التعاقد مع دي ليخت مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بأداء اللاعب الهولندي.

يذكر أن دي ليخت يحظى أيضًا باهتمام من قبل يوفنتوس، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان إلى جانب برشلونة.