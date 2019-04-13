اونلاين | كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA | برشلونه ضد هويسكا | كورة ستار

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كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA | برشلونه ضد هويسكا | كورة ستار

مشاهدة بث مباشر لمباراة برشلونة اليوم ضد هويسكا يوم السبت الموافق 13 أبريل 2019، وذلك في إطار الجولة الثانية والثلاثين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA | برشلونه ضد هويسكا | كورة ستار نجح برشلونة في تحقيق الانتصار في 4 مباريات من أصل آخر 5 خاضها بكافة البطولات، وفي المقابل لم يتعرض للخسارة على الإطلاق، كما سقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط، ينتظر برشلونة 4 مباريات هامة في الفترة القادمة بعد مباراته المقبلة مع هويسكا، حيث يواجه أولاً ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA | برشلونه ضد هويسكا | كورة ستار Advertisements وفي بقية المباريات، سوف يواجه محلياً كلاً من ضيفه فريق ريال سوسيداد، ثم مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وأخيراً ضيفه فريق ليفانتي، يدخل المدرب إرنستو فالفيردي هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي: ياسبر سيليسن / نيلسون سيميدو / جيسون موريلو / كليمنت / جوردي ألبا / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / أرثور ميلو / عثماني ديمبيلي / فيليبي كوتينيو / مالكوم.، على الجانب المقابل، لم يعرف هويسكا طعم الفوز مطلقاً في آخر 5 مباريات بالدوري، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 3 مباريات، كما سقط في فخ التعادل في مباراتين.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA | برشلونه ضد هويسكا | كورة ستار

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كورة لايف HD| بث مباشر مباراة برشلونة BARCA | برشلونه ضد هويسكا | كورة ستار يتواجد برشلونة حالياً في صدارة ترتيب الدوري المحلي، بعدما نجح في حصد 73 نقطة، بينما يحتل هويسكا في الوقت الراهن المركز الأخير في الترتيب، بعد نجاحه في حصد 24 نقطة فقط.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة وهويسكا عبر قناة Bein Sports HD3 بصوت حسن العيدروس، وذلك في تمام الساعة 16:15 عصراً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 17:15 مساءً بتوقيت السعودية.