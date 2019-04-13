اونلاين | كورة لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر | kora online

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يواجه فريق الأهلي صن داونز مساء السبت على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع في لقاء رد الاعتبار بعد الهزيمة القاسية في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة وتنقله قناة بي ان سبورتس 1 بالإضافة إلى التردد الأرضي للتليفزيون المصري "القناة الثانية والنيل للرياضة".

ويحاول الأهلي تحقيق الانتصار على صن داونز بعد الخسارة الكبيرة في لقاء الذهاب وتفادي الخروج من ربع نهائي البطولة الأفريقية.

وأعلن مارتن لاسارتي عن قائمة ضمت 20 لاعب لمواجهة صن داونز ويغيب عن الفريق عدد من اللاعبين بسبب عدم الجاهزية الطبية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يكون موعد مباراة الأهلي وصن داونز في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تقام مباراة الأهلي وصن داونز في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

ستكون مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب

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أفريقي، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وانتهى لقاء الذهاب بهزيمة الأهلي بخماسية دون رد من صن داونز في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور ربع نهائي من دورى أبطال أفريقيا، لذلك يسعى الأحمر للتعويض في أرضه.

يدخل الأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، مواجهة صن داونز تحت ضغوط كبيرة بعد الهزيمة التاريخية في الذهاب، وسيكون

لاعبو الأحمر مطالبين بتقديم مباراة كبيرة والفوز على الفريق الجنوب أفريقي حتى وإن كانت الريمونتادا صعبة بتسجيل ستة أهداف في المنافس.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد هاني، أحمد فتحي، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، ناصر ماهر

خط الهجوم: أجاي، رمضان صبحي، مروان محسن

وتصدر الأهلي مجموعته في دور المجموعات برصيد 10 نقاط بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مبارتين أخرتين، بينما تأهل صن داونز الجنوب أفريقي بعد التربع على المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط أيضًا من الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مبارتين والتعادل في مباراة واحدة.