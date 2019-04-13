اونلاين | بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر دوري بلس أون لاين yalla shoot يلا شوت

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بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر دوري بلس أون لاين yalla shoot يلا شوت

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر ، يلتقي فريقي الاتحاد والنصر ضمن ربع النهائي الدوري السعودي 2019، علي استاد الملك فهد الدولي ، العالمي لا بديل غير الفوز بعد فوز الهلال أمس علي حساب الأهلي و تصدره ترتيب الدوري السعودي ، يحتاج لأستعادة الصدارة مرة أخري سيقاتل من أجل المركز الأول ، وفي المقابل يدخل العميد وهو في حالة حرب علي جميع النقاط القادمة لعد الأقصاء ، واستكمال المشوار في العام القادم بالدوري.