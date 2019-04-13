اونلاين | يلا شوت Al Ahly Today بث مباشر الاهلي وصن داونز اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر

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يلا شوت Al Ahly Today بث مباشر الاهلي وصن داونز اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر
يستضيف فريق كرة القدم بالنادي الأهلي منافسه صن داونز اليوم على ملعب برج العرب، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور بع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
يلا شوت Al Ahly Today بث مباشر الاهلي وصن داونز اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر
ومن المقرر إذاعة المباراة بشكل حصري علي قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد عبده.
يلا شوت Al Ahly Today بث مباشر الاهلي وصن داونز اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 5 أهداف دون رد ويحتاج الأهلي للفوز اليوم بنتيجة 6 أهداف نظيفة ليتأهل لدور نصف النهائي.