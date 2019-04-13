اونلاين | مشاهدة yalla shoot توتنهام وهيديرسفيلد | بث مباشر توتنهام وهيديرسفيلد رابط gooal

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مشاهدة yalla shoot توتنهام وهيديرسفيلد | بث مباشر توتنهام وهيديرسفيلد رابط gooal

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مشاهدة yalla shoot توتنهام وهيديرسفيلد | بث مباشر توتنهام وهيديرسفيلد رابط gooal

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مشاهدة yalla shoot توتنهام وهيديرسفيلد | بث مباشر توتنهام وهيديرسفيلد رابط gooal

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مشاهدة yalla shoot توتنهام وهيديرسفيلد | بث مباشر توتنهام وهيديرسفيلد رابط gooal

موعد مباراة توتنهام وهيديرسفيلد تاون اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : خالد الحدي

الساعة : 1:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت السعودية