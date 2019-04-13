اونلاين | بث live | بث مباشر الاتحاد والنصر مشاهدة لايف دوري بلس kora star يلا شوت

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بث live | بث مباشر الاتحاد والنصر مشاهدة لايف دوري بلس kora star يلا شوت
مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر ، يلتقي فريقي الاتحاد والنصر ضمن ربع النهائي الدوري السعودي 2019، علي استاد الملك فهد الدولي ، العالمي لا بديل غير الفوز بعد فوز الهلال أمس علي حساب الأهلي و تصدره ترتيب الدوري السعودي ، يحتاج لأستعادة الصدارة مرة أخري سيقاتل من أجل المركز الأول ، وفي المقابل يدخل العميد وهو في حالة حرب علي جميع النقاط القادمة لعد الأقصاء ، واستكمال المشوار في العام القادم بالدوري.
بث live | بث مباشر الاتحاد والنصر مشاهدة لايف دوري بلس kora star يلا شوت
تبدأ المواجهة بين فريقي الاتحاد والنصر في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 و دوري بلس HD1 ، ويعلق علي اللقاء علي فارس عوض و جعفر الصليح علي الأخري..
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