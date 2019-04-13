انت الان تتابع كابيلو عن رونالدو: ريال مدريد فقد مصدر رعبه الأساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

عانى ريال مدريد هذا الموسم كثيرًا لإيجاد اللاعب القادر على تعويض الأهداف التي كان يسجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي رحل الصيف الماضي لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وأشار مدرب الريال السابق فابيو كابيلو إلى أن كريستيانو كان يمثل مصدر رعب للخصوم قائلًا: "دائمًا ما قلت بأن ريال مدريد وبرشلونة يبدآن أي مباراة وهما متقدمان في النتيجة 1-0، وكي تتغلب عليهما يجب عليك تسجيل هدفين، أما الريال فافتقد تلك الميزة هذا الموسم، ويبدأ المباراة متعادلًا 0-0 مثل أي فريق آخر، وهذا سبب معاناتهم".

Advertisements

وأضاف كابيلو بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نرى الآن ماذا يحدث ليوفنتوس مع كريستيانو رونالدو، فمدافعو الدوري الإسباني كان يشعرون بالخوف قبل مواجهة ريال مدريد بسببه، ولم يعد هناك أي خوف حاليا". وتابع المدرب الإيطالي: "شعرت بالمفاجأة من عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد من جديد، ولكن الأمر