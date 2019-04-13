انت الان تتابع محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

مارتن لاسارتي Advertisements

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة نظيره ماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، والمقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى لاسارتي لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي.

وكان لاسارتي قد عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين أمس الجمعة عقب انتهاء المران الجماعي وعرض خلالها لقطات لمباريات صن داونز لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس. ومن المقرر أن يصل الأهلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية في الرابعة والنصف بعد عصر اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز، وكان الاجتماع الفني