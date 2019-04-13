انت الان تتابع أزارو يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

وليد أزارو - جونيور أجاي

استقر الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر سقط بخماسية نظيفة أمام رجال بيتسو موسيماني (سجلها ثيمبا زواني ووايني أريندسي وريكاردو ناسيمينتو وجاستون سيرينو وباكاماني ماهلامبي)، في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي، وأداره الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي، صاحب الـ33 عامًا.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ماهر - جونيور أجايي - رمضان صبحي. خط الهجوم: وليد أزارو. المارد الأحمر سيخوض مواجهة الإياب، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف