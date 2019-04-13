الامارات | بالصور.. الثلوج توقف مباراة في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الثلوج توقف مباراة في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر الحكم محمد الدفاش، المكلف بقيادة نهائي دوري الدرجة الثانية السعودي، الذي جمع فريقا حطين والبكيرية، أمس، إلى أيقاف المباراة بعد مرور نصف ساعة من بدايتها، جراء الثلج الكثيف الذي سقط على أرضية الملعب.

وتحولت أرضية الملعب لما يشبه الجليد، وتعثر معها تمرير الكرة، مما دفع بالحكم الدفاش إلى اتخاذ قراره بإيقاف المباراة، على أن يحدد موعداً لاحق لاستكمالها، وذلك بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين طرفي النهائي.