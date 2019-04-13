شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يغيبون عن المران بإذن من الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد نجيب وباسم على وأحمد حمودي، على إذن بالغياب اليوم السبت، عن مران مجموعة اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة صن داونز والذي أقيم على ملعب التتش.

وحصل الثلاثي على إذن من الجهاز الفني للغياب عن مران اليوم، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

يذكر أن الأهلي يخوض اليوم مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز على استاد الجيش ببرج العرب، في المباراة التي ستنطلق في السادسة مساءا.