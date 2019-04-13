شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يؤكد غياب ثنائي الفريق عن مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور صالح الشامي، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي االإسماعيلي، أن ثنائي الفريق، أسامة إبراهيم وعماد حمدي، لن يلحقا بمواجهة المصري البورسعيدى.

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ويلتقى الإسماعيلي مع نظيره المصري البورسعيدي، الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وقال طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الثنائي لم يكتمل شفائهما بعد، وبالتالي سيستمر غيابهما عن لقاء الأحد».

وبسؤاله عن موقف محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب وسط الفريق، أجاب رئيس الجهاز الطبي: «اللاعب في مرحلة التجهيز وفرص لحاقه بالمباراة حاضرة».