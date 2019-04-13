شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يؤكد غياب ثنائي الفريق عن مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد الدكتور صالح الشامي، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي االإسماعيلي، أن ثنائي الفريق، أسامة إبراهيم وعماد حمدي، لن يلحقا بمواجهة المصري البورسعيدى.
ويلتقى الإسماعيلي مع نظيره المصري البورسعيدي، الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
وقال طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الثنائي لم يكتمل شفائهما بعد، وبالتالي سيستمر غيابهما عن لقاء الأحد».
وبسؤاله عن موقف محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب وسط الفريق، أجاب رئيس الجهاز الطبي: «اللاعب في مرحلة التجهيز وفرص لحاقه بالمباراة حاضرة».
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