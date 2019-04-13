شكرا لقرائتكم سيدومير يطالب لاعبى الإسماعيلى بالحذر أمام المصرى وتحقيق الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى، محاضرة فنية مع اللاعبين استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى.
ويستعد الدراويش لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا الأحد، باستاد الدفاع الجوى بالأسبوع الــ29 لمسابقة الدورى المحلى.
وحرص المدرب البلجيكى على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصار وتعويض نتائج آخر مباراتين بالدورى.
كما قام المدير الفنى بشرح بعض الأخطاء التى وقع فيها فيها لاعبو الفريق من أجل تداركها فى اللقاء المقبل.
وأتم سيدومير اجتماعه بالتحذير من قوة الجانب الهجومى للفريق الهجومى، والعمل على ضرورة الحد من خطورته.
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة
فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف ومازال لديه ثلاثة مواجهات مؤجلة.
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