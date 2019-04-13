شكرا لقرائتكم هل يسير الأهلى على درب برشلونة وريفربليت أمام صن داونز؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحلم فريق الأهلى بالانضمام إلى ملوك الـ"come back" على مستوى العالم عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقى فى السادسة مساء اليوم بملعب "برج العرب"، فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا تاريخية، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة السبت الماضى وهى النتيجة التى ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلى كثيراً فى اجتياز هذا الدور.

ويرغب الأهلى فى السير على خطى فريق ريفربليت الأرجنتينى الذى صنع التاريخ بفوز قياسى على فريق خورخى ويلستيرمان البوليفى بنتيجة (8-0) فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية" لعام 2017.

حقق ريفربليت عودة تاريخية "ريمونتادا" بعدما كان قد خسر مباراة الذهاب فى بوليفيا، بثلاثية نظيفة، نجح فى الفوز إيابًا بنتيجة مذهلة، ثمانية أهداف نظيفة، منحته التأهل للدور نصف النهائى من عمر المسابقة.

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وفى العام ذاته، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع واحدة من الليالى التاريخية التى لا تصدق فى عالم كرة القدم، بعدما قدمّ فريق برشلونة الإسبانى "ريمونتادا" غير مسبوقة حيث نجح فى حسم تأهله للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بفوز مثير على باريس سان جيرمان الفرنسى (6-1) فى إياب دور الـ16 بالبطولة الأوروبية بعدما كان متأخرًا برباعية نظيفة ذهابًا فى فرنسا.

فاجأ برشلونة العالم كله بهذا الإنجاز التاريخى غير المسبوق، حيث لم يتمكن أى فريق آخر من التأهل بالمراحل الإقصائية فى تاريخ دورى أبطال أوروبا بعدما كان متأخرًا برباعية نظيفة فى لقاء الذهاب.

برشلونة الذى خسر برباعية نظيفة فى مباراة الذهاب كان عليه أن يفوز بفارق 5 أهداف فى الإياب.. البداية كانت مبشرة للغاية فقد سجل البارسا 3 أهداف، عن طريق سواريز، كورزاوا (فى مرماه) وميسى، وهو ما جعله على بعد هدفين فقط من تحقيق حلمه، إلا أن كافانى سجل هدفاً بمثابة رصاصة الرحمة فى قلوب عشاق كتالونيا، وجعل الأمور تزداد سوءً.

المباراة تصل للدقيقة 88 والنتيجة كما هى 3 / 1 للبارسا، ولكن نيمار يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة خرافية، إلا أن العودة ما زالت صعبة، ولكن من ركلة جزاء مشكوك فى صحتها احتسبها الحكم لبرشلونة فى الدقيقة الأخيرة نجح نيمار فى ترجمتها لهدف غالٍ جداً هو الخامس لبرشلونة، قبل أن يفجر سيرجى روبرتو مدرجات "كامب نو" مسجلاً الهدف السادس التاريخى الذى قاد به فريقه لربع نهائى البطولة، فى ليلة أبداً لن ينساها عشاق البلوجرانا.