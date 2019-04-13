لفتة إنسانية من أوزيل تجاه مشجع أرسنال "الكفيف"

اسماء السيد - قدم النجم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال الإنكليزي، لفتة إنسانية رائعة تجاه مشجع كفيف من أنصار النادي اللندني. بعد مباراة "الغنرز" التي فاز بها على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين، مساء الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أوزيل التقى بمشجع كفيف للفريق اللندني فقد بصره بسبب المرض.

صانع ألعاب فريق أرسنال رسم البسمة على وجه الطفل الإنكليزي الكفيف، بعدما سمح له بتحسس وجهه وشعره، لعدم قدرته على رؤية ملامح اللاعب الألماني.

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ونشر أوزيل مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر الطفل الكفيف وهو يتحسس وجهه وشعره، وأرفق الفيديو بعبارةكتب فيها: "أنا سعيد بأن أتيحت لي الفرصة لمقابلة مشجعي المميز ميكي".

وأضاف اللاعب الملقب بـ "عازف الليل": "لقد فقد بصره بسبب مرض نادر، لكن هذا بالتأكيد لا يمنعه من لعب كرة القدم، أعلم بأنك ستواصل متابعة أحلامك أيها الفتى الصغير".

شاهد الفيديو: