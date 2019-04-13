شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الماراثون الأول ضمن فعاليات أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق صباح اليوم السبت ماراثون الشباب الأفريقى فى نسخته الأولى، والذى يأتى فى إطار فعاليات أسوان عاصمة الشباب الأفريقى، بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وانطلق المارثون من أمام كوبرى أسوان الجديد والانتهاء بنادى أسوان بمسافة 11 كيلو مترا. وتنفذ وزارة الشباب والرياضة عدداً من البرامج والأنشطة بالمحافظة، والتى تهدف الى دمج أبناء القارة الافريقية فى بوتقة واحدة، للتأكيد على أن مصر دائماً تتواجد مع أشقائها وأصدقائها من الدول الأفريقية، بهدف التنمية على صعيد كافة المجالات. Advertisements

جانب من الحضور في ماراثون أسوان

فعاليات الماراثون

ماراثون أسوان

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