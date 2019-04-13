شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يحذر لاعبى الإسماعيلى من هجوم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البلجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، محاضرة فنية مع اللاعبين استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى.

ويستعد الدراويش لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا الأحد باستاد الدفاع الجوى بالأسبوع الــ29 لمسابقة الدورى المحلى.

وحرص المدرب البلجيكى على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصار وتعويض نتائج آخر مباراتين بالدورى، وشرح بعض الأخطاء التى وقع فيها فيها لاعبو الفريق من أجل تداركها فى اللقاء المقبل.

Advertisements

وأنهى سيدومير اجتماعه بالتحذير من قوة الجانب الهجومى للفريق الهجومى والعمل على ضرورة الحد من خطورته.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكهم 31 ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف، ومازالت لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.