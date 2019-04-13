شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي طريقها إلى برج العرب لدعم الأحمر أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت أعداد من جماهير الأهلي عبر أتوبيسات إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى، وحرصت الجماهير الحمراء على ترديد الأغانى والهتافات الخاصة بالأهلي. ويواجه الأهلي صن داونز الجنوب أفريقى فى السادسة مساء اليوم السبت فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بخماسية نظيفة لصالح بطل جنوب افريقيا. Advertisements

1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلي طريقها إلى برج العرب لدعم الأحمر أمام صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.