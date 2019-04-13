شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: اختيارات عادل عبد الرحمن سبب صحوة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على توجيه الشكر لعادل عبد الرحمن، المدير الفنى السابق للفريق السكندرى، بعد فوز سموحة على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر، "لازم أشكر الكابتن عادل عبد الرحمن وأتمنى له كل النجاح والتوفيق على اختياراته التى دعمت نادى سموحة لأنه تمسك بأحمد فتوح وكريم يحيى والاثنين أحسن الكابتن حسام حسن توظيفهم وأصبحوا لاعبين دوليين".

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فرج عامر

ويحتل سموحة المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدور يالعام برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق السكندري، من 6 انتصارات و 13 تعادل، فيما تلقى سموحة 10 هزائم .