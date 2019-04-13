- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: اختيارات عادل عبد الرحمن سبب صحوة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على توجيه الشكر لعادل عبد الرحمن، المدير الفنى السابق للفريق السكندرى، بعد فوز سموحة على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر، "لازم أشكر الكابتن عادل عبد الرحمن وأتمنى له كل النجاح والتوفيق على اختياراته التى دعمت نادى سموحة لأنه تمسك بأحمد فتوح وكريم يحيى والاثنين أحسن الكابتن حسام حسن توظيفهم وأصبحوا لاعبين دوليين".
فرج عامر
ويحتل سموحة المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدور يالعام برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق السكندري، من 6 انتصارات و 13 تعادل، فيما تلقى سموحة 10 هزائم .
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: اختيارات عادل عبد الرحمن سبب صحوة سموحة فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.