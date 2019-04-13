شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محترفو الإسماعيلى عن قرعة كأس الامم الافريقية 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرعة مهيبة أجريت أمس تحت سفح الأهرمات تمهيدا لانطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر فى يونيو المقبل.

وأبدى الثلاثى المحترف داخل النادى الإسماعيلى يحيى زايد “التنزانى” وبنسون شيلونجو “الناميبى” وريتشارد بافور ”الغانى” آراء مختلفة حول بطل تلك النسخة، ففى البداية قال التنزانى يحيى زايد إنه لا يستطيع التنبؤ ببطل تلك النسخة، مؤكدا أن الأقرب منتخبا مصر ونيجيريا.

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بينما أكد بنسون شيلونجو أن منتخب بلاده سيظهر بشكل مفاجئ، متمنيا فوزه بلقب البطولة لأول مرة فى تاريخه.

فيما توقع ريتشارد بافور تتويج أحد منتخبى السنغال أو نيجيريا باللقب، معربا عن سعادته بتواجد منتخب بلاده فى مجموعة الإسماعيلية.

يذكر أن مجموعة الإسماعيلية (السادسة) تضم منتخبات الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.