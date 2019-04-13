شكرا لقرائتكم خبر عن قدها يا أهلي.. لاسارتي يدفع بتشكيل هجومى فى مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على الدفع بتشكيل هجومى فى مواجهة صن داونز الليلة والتى يحتاج فيها الفريق الأحمر لإحراز 5 أهداف على الأقل.

ووفقاً لتدريبات الأهلي الأخيرة، فإن التشكيل الأقرب للأهلى أمام صن داونز سيكون كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

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خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، رمضان صبحى، جونيور أجاى

خط الهجوم: ناصر ماهر ومروان محسن، على أن يحتفظ لاسارتى بعدد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء فى مقدمتهم وليد أزارو وحسين الشحات.

ويواجه الأهلي صن داونز الجنوب أفريقى فى السادسة مساء اليوم السبت فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بخماسية نظيفة لصالح بطل جنوب أفريقيا.