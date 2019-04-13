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شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك على إنستجرام تحتفل بعيد ميلاد كهربا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت صفحة نادى الزمالك على إنستجرام على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق الأبيض محمود عبد المنعم "كهربا" الـ 25.
محمود كهربا من مواليد 13 أبريل عام 1994، يعد اللاعب من أبرز نجوم الفريق الأبيض، حيث سجل مع الفريق فى الدورى هذا الموسم 10 أهداف وصنع 11 هدفا.
ويرتبط كهربا بمواجهة مع الزمالك غدا، الأحد، مع حسنية أغادير المغربى التى ستقام على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.
كهربا الزمالك
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