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صفحة الزمالك على إنستجرام تحتفل بعيد ميلاد كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت صفحة نادى الزمالك على إنستجرام على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق الأبيض محمود عبد المنعم "كهربا"  الـ 25.

 

محمود كهربا من مواليد 13 أبريل عام 1994، يعد اللاعب من أبرز نجوم الفريق الأبيض، حيث سجل مع الفريق فى الدورى هذا الموسم 10 أهداف وصنع 11 هدفا.

 

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ويرتبط كهربا بمواجهة مع الزمالك غدا، الأحد، مع حسنية أغادير المغربى التى ستقام على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

 


كهربا الزمالك

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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