أجيرى بعد قرعة أمم إفريقيا: نحترم جميع المنافسين.. ومجموعة مصر ليست سهلة

كتب- حاتم رضا

أبدى خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، ارتياحه لما أسفرت عنه قرعة بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتى أقيمت مساء أمس تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

وقال أجيرى فى حديثه مع الجهاز المعاون بعد القرعة، إن الفريق البطل لابد أن يحترم جميع منافسيه، ولا يوجد مجموعة سهلة وأخرى صعبة، ولكن مجموعة مصر تبدو متوازنة لكنها ليست سهلة ووقعنا مع منتخبات نعلمها جيداً.

وأكد أجيرى أن جهاز المنتخب سيبدأ التحضير للبطولة، وسيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد المباريات الودية وبرنامج الإعداد، مشيرا إلى أن الأقرب هو خوض مباراتين وديتين مع...