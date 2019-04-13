لحظة بلحظة.. رئيس صنداونز يصل القاهرة ويجتمع مع اللاعبين قبل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

تصوير ـ فريد قطب:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الأهلي وصندوانز التي ستُقام في السادسة مساء اليوم السبت في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وكان الأهلي قد هُزم في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي ضمن منافسات إياب دور الـ 8 بخماسية نظيفة وهو ما يجعله يحتاج للفوز بذات النتيجة للجوء إلى ركلات الجزاء أو الفوز بفارق 6 للتأهل مباشرة لنصف النهائي.

بدأت جماهير الأهلي التوافد مبكرًا على ملعب المباراة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ حيث شهد الطريق الصحراوي عددًا من السيارات التي تحمل الجماهير للملعب.

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وفُتحت أبواب استاد برج العرب في الحادية عشر من صباح اليوم أمام الجماهير على أن تُغلق في الخامسة عصرًا.

ووصل رئيس نادي صندوانز، الجنوب أفريقي ظهر اليوم إلى الإسكندرية عبر طائرة خاصة؛ حيث اجتماع بلاعبي فريقه بفندق إقامته.

وقال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه صباح اليوم:"لدينا دوافع فنية ونفسية كبيرة لتصحيح الصورة وتقديم الأداء الذي يليق باسم الأهلي ومكانته وسبق ونجح الأهلي في تسجيل خمسة أهداف في مباراة سيمبا التنزاني وفي أقل من ٤٠ دقيقة وهو ما يؤكد أن الأمر أمام صنداونز يحتاج لتوفيق الله".

ومن جانبه سيعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم لوضع اللمسات الأخيرة وإعلان التشكيل للاعبين قبل اللقاء.