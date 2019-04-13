مران الغائبين.. هشام محمد يواصل التأهيل.. وإذن فني لثلاثي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أدى لاعبو النادي الأهلي الغائبون عن مواجهة صنداونز تدريباتهم صباح اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.



واشتمل المران على جانب بدني، وتدريبات الكرة، وشارك في المران؛ شريف إكرامي ووليد سليمان وجيرالدو وصالح جمعة وأحمد علاء.



وأدى هشام محمد لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس وفقا للبرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.



وقام هشام محمد، بجلسة في الجيم ثم استكمل تدريباته بالجري حول الملعب، على هامش مران الغائبين عن مباراة صنداونز الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

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وحرص كلاً من أحمد الشيخ وإسلام محارب، لاعبا الفريق على أداء جلسة في الجيم على هامش مران الغائبين عن مواجهة صندوانز.



وأدى الثنائي جلسة في الجيم ضمن برنامجهما التأهيلي لتجهيزهما للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.



ويخضع الثنائي لفحص طبي عقب مواجهة صنداونز، لتحديد موعد عودتهما للمشاركة الجماعية.



وحصل ثلاثي الأهلي محمد نجيب وباسم على وأحمد حمودي، على إذن بالغياب اليوم عن مران مجموعة اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة صنداونز.



ويلتقي الأهلي مع صنداونز مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.