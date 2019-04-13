لاسارتي يضع اللمسة الأخيرة قبل مواجهة صنداونز الشبه مستحيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم السبت قبل مواجهة فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي تلقى هزيمة كبيرة من نظيره الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بالبطولة الإفريقية.

ويحدد لاسارتي من خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة صنداونز. Advertisements

ويسعى لاسارتي لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي.

وكان لاسارتي قد عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين أمس الجمعة عقب انتهاء المران الجماعي وعرض خلالها لقطات لمباريات صنداونز لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويصل الفريق لملعب برج العرب بالإسكندرية، في الرابعة والنصف بعد عصر اليوم استعدادا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز أمس قد شهد الاتفاق على موعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف فضلا عن الاتفاق على حضور ١٥٠ مشجعا لفريق صنداونز بجوازات السفر.

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