رياضة | "جروس" يطالب لاعبي الزمالك بمصالحة الجماهير أمام أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يطالب لاعبي الزمالك بمصالحة الجماهير أمام أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على الحديث مع اللاعبين وطالبهم بضرورة رد الاعتبار ومصالحة الجماهير في لقاء حسنية أغادير المقرر له غدًا الأحد ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وشدد الجهاز الفني على لاعبيه ببذل قصارى جهدهم وطي صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت ووضع كل تركيزهم في المواجهة القارية خاصة وأن تحقيق أي نتيجة سلبية تعني وداع البطولة القارية، لذلك شددوا عليهم بألا يفكروا في بطولة الدوري بشكل نهائي وأن يكون هدفهم فقط هو التأهل القاري.

وكان الزمالك قد خسر من المصري البورسعيدي بنتيجة 1-2 ضمن منافسات بطولة الدوري ليتراجع الفريق للمركز الثالث بجدول الترتيب.