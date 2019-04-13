رياضة | اليوم..مندوبو منتخبات أمم أفريقيا في زيارة لملاعب البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم..مندوبو منتخبات أمم أفريقيا في زيارة لملاعب البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، اصطحاب مندوبي الـ 24 منتخبًا، المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر2019"، اليوم السبت، لزيارة ملاعب البطولة وكذلك فنادق الإقامة، على هامش تواجدهم في مصر.

وجاء تواجد مندوبي المنتخبات بسبب حضورهم قرعة البطولة، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

ومن المنتظر أن تصطحب اللجنة مندوبي المنتخبات لزيارة عدد من المعالم السياحية قبل الرحيل والعودة إلى بلادهم عقب انتهاء القرعة والتي جاءت نتائجها كالآتي:-

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوى.

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المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى.

المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالى، موريتانيا، أنجولا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.