رياضة | خافيير أجيري يحضر مباراة الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خافيير أجيري يحضر مباراة الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر حضور مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يأتي حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر المباراة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين، ودعم المارد الأحمر خلال مهمته الصعبة.

وكانت قرعة بطولة الأمم الإفريقية أسفرت عن وقوع مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبات أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزيمبباوي.

ويلتقي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث خسر ذهابا بخماسية دون رد.

الأهلي لصن داونز: نعم نستطيع.. سجلنا 5 أهداف في 40 دقيقة أمام سيمبا

كشف محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي عن جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف إن اللاعبين والجهاز الفني لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية التي انتهت بها مباراة الذهاب مع بذل أقصى الجهد في لقاء العودة لتقديم الأداء الذي يليق باسم الأهلي ومكانته على الساحة الإفريقية.

وأضاف يوسف أن لاعبي الأهلي استعدوا جيدا لمباراة اليوم لتحقيق الهدف الرئيسي منها بإدراك الفوز مؤكدًا أن الجميع سيجتهد ولكن تسجيل فارق كبير من الأهداف يعود لتوفيق الله في هذا اليوم خصوصا أن الأهلي مر بظروف أصعب من ذلك في أوقات كثيرة وتمكن منً تجاوزها .

وأوضح أن الأهلي سبق وسجل خمسة أهداف في مباراة سيمبا التنزاني في الموسم الحالي لدوري الأبطال في أقل من ٤٠ دقيقة وهو ما يؤكد أن الأمر اليوم أمام صن داونز يحتاج لتوفيق الله وأن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على ملعب الجيش برج العرب.

تاجر الأدوات الكهربائية الذي يتحكم في مباراة الأهلي وصن داونز

يدير الحكم الدولي بكاري جاساما مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

ويقود الجامبي بكاري جاساما مباراة الأهلي وصن داونز ويعاونه السنغالي الحاج مالك سامبا ومواطنه جبريل كامارا.

ويعمل بكاري جاساما تاجراً للأدوات الكهربائية وحصل على الشارة الدولية في عام 2007، كما نال لقب أفضل حكم داخل القارة عامى 2015، 2016، وسبق أن أدار 8 مباريات للأهلي

مفاجأة لاسارتي.. هل يكرر الأهلي تكتيك برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟

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تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تجهيز مفاجأة لم يكشف عنها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا.

مفاجأة مارتن لاسارتي قد لا تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وإنما تغيير طريقة وأسلوب اللعب رأسًا على عقب من أجل الهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين كما فعل لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2017 لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

ولجأ إنريكي إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 بحيث يهاجم بجميع اللاعبين في وسط ملعب سان جيرمان باستثناء مدافع وحيد حتى تحقق له ما أراد وفاز 6-1في معجزة كروية جديدة.

ولعب إنريكي ببيكيه وأومتيتي وماسكيرانو في خط الدفاع على أن يقوم أومتيتي وماسكيرانو بمهام الظهيرين الأيسر والأيمن ويتكفل بيكيه بالتغطية الدفاعية بينما في الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا ورافينيا خلف نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ليونيل ميسي.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أومتيتي - بيكيه - ماسكيرانو.

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - إنييستا - رافينيا.

خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

إذا كان إنريكي قد لجأ إلى هذه الطريقة لتحقيق الريمونتادا التاريخية فإن الأهلي به عناصر يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الأسلوب نفسه

تشكيل الأهلي حسب طريقة 3-4-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي

خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن