رياضة | الأهلي يستعد للنجم الساحلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد للنجم الساحلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي يخوض تدريبات مكثفة اليوم السبت استعدادا لمواجهة نظيره فريق النجم الساحلي التونسي غدا الأحد في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة وجدة المغربية.

ويتدرب الأهلي بدنيا اليوم يعقبه فقرات فنية وخططية استعدادا للمباراة إلى جانب تدريبات مكثفة لحراس مرمى الفريق من أجل تجهيز الجميع للقاء.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق الترجي التونسي في مواجهة الدور نصف النهائي ليصعد للمباراة النهائية التي تقام غدا الأحد.

Advertisements

ويعقد السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي يعقد محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء اليوم السبت استعدادا لمواجهة نظيره فريق النجم الساحلي التونسي في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ويقوم الجهاز الفني بشرح خطة اللعب بعد أن قام بدراسة نقاط القوة والضعف في المنافس تمهيدا للمباراة المرتقبة بينهما.

وكان الأهلي قد واجه النجم الساحلي التونسي في ثاني مبارياته بالبطولة وانتهى اللقاء بالتعادل، فيما تأهل الاهلي إلى النهائي بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة نصف النهائي.