رياضة | محاضرة من مارتن لاسارتي لكتابة التاريخ أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة من مارتن لاسارتي لكتابة التاريخ أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم السبت.

ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز .



ويسعى لاسارتي لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي .



وكان لاسارتي قد عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين أمس الجمعة عقب انتهاء المران الجماعي وعرض خلالها لقطات لمباريات صن داونز لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس .

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ويصل الأهلي ملعب برج العرب بالإسكندرية في الرابعة والنصف بعد عصر اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.



وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز أمس قد شهد الاتفاق على موعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف فضلا عن الاتفاق على حضور ١٥٠ مشجعا لفريق صن داونز بجوازات السفر.



ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على استاد الجيش برج العرب .