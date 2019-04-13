رياضة | استبعاد كريستيانو رونالدو ونجوم يوفنتوس من مواجهة سبال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد كريستيانو رونالدو ونجوم يوفنتوس من مواجهة سبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس قائمة فريقه لمباراة سبال عصر اليوم في الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم السيدة العجوز، رغم تعافيه من الإصابة وماريو ماندزوكيتش وجورجيو كيلليني ودوجلاس كوستا وإيمري تشان روجاني وبيانيتش وبليز ماتويدي.

قائمة يوفنتوس أمام سبال

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حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بنسوليو.

خط الدفاع: بونوتشي، دي تشيليو، ساندرو، كانسيلو، سبينازولا، لوكا كوكولو، باولو جوزي.

خط الوسط: خضيرة، بينتانكور، نيكولوسي كافيليا، كاستانوس.

خط الهجوم: ديبالا، كوادرادو، مويس كين، بيرنارديسكي، مافيديدي.