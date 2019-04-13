رياضة | بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في اللقاء المقرر لها في السادسة والنصف مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يحتاج في لقاء اليوم إلى الفوز بفوز بأكبر من 6 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.
وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، بجانب الفضائية الثانية والنيل للرياضة البث الأرضي مجانا
كما تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر عدة قنوات مجانا وهي:-
قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي
تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي
تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي
تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي
تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي
مفاجأة لاسارتي.. هل يكرر الأهلي تكتيك برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟
تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تجهيز مفاجأة لم يكشف عنها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا.
مفاجأة مارتن لاسارتي قد لا تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وإنما تغيير طريقة وأسلوب اللعب رأسًا على عقب من أجل الهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين كما فعل لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2017 لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.
ولجأ إنريكي إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 بحيث يهاجم بجميع اللاعبين في وسط ملعب سان جيرمان باستثناء مدافع وحيد حتى تحقق له ما أراد وفاز 6-1في معجزة كروية جديدة.
ولعب إنريكي ببيكيه وأومتيتي وماسكيرانو في خط الدفاع على أن يقوم أومتيتي وماسكيرانو بمهام الظهيرين الأيسر والأيمن ويتكفل بيكيه بالتغطية الدفاعية بينما في الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا ورافينيا خلف نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ليونيل ميسي.
تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: أومتيتي - بيكيه - ماسكيرانو.
خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - إنييستا - رافينيا.
خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - لويس سواريز - ليونيل ميسي.
إذا كان إنريكي قد لجأ إلى هذه الطريقة لتحقيق الريمونتادا التاريخية فإن الأهلي به عناصر يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الأسلوب نفسه
تشكيل الأهلي حسب طريقة 3-4-3
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي
خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات
خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن