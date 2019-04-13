رياضة | بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في اللقاء المقرر لها في السادسة والنصف مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتاج في لقاء اليوم إلى الفوز بفوز بأكبر من 6 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، بجانب الفضائية الثانية والنيل للرياضة البث الأرضي مجانا

كما تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر عدة قنوات مجانا وهي:-

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي