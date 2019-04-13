رياضة | 5 أسلحة لتحقيق الأهلي "ريمونتادا" تاريخية أمام صن داونز بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسلحة لتحقيق الأهلي "ريمونتادا" تاريخية أمام صن داونز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعرض لهزيمة ثقيلة في تاريخه الإفريقي أمام صن داونز في لقاء الذهاب على استاد "ملعب لوفتوس فيرسفيلد" بخماسية دون رد، في واحدة من أسوأ مباريات المارد الأحمر عبر تاريخ مشاركته في البطولات الإفريقية والمحلية على مر تاريخه.

الأهلي يحتاج إلى الفوز على صن داونز في لقاء اليوم بفارق 6 أهداف وتحقيق "ريمونتادا" تاريخية لخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 5 أسلحة تقود الأهلي لتحقيق "معجزة كروية" أمام صن داونز:-

1- المؤازرة الجماهيرية

يتسلح الأهلي في لقاء اليوم أمام صن داونز بـ10 آلاف متفرج وهو العدد الذي وافقت الجهات الأمنية على حضوره للقاء بعدما رفضت طلب إدارة الأهلي بالسماح بحضور 60 ألف متفرج وهي السعة الكاملة للاستاد، ويتطلع لاعبي الأهلي إلى استغلال الحماس الجماهيري لخلق دوافع جديدة أمام صن داونز والضغط على الفريق الجنوب إفريقي.

2-دعم مجلس الخطيب واللاعبين القدامى

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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على مؤازرة اللاعبين خلال الأيام الماضية ومساعدتهم على التخلص من ضغط مباراة الذهاب وخوض مباراة الإياب بأهداف مختلفة أهمها رد الاعتبار والظهور بمستوى يليق بإمكانيات وقدرات لاعبي الأهلي لتغيير الصورة التي ظهر بها الفريق في لقاء الذهاب، كما حرص لاعبي الأهلي القدامى على توجيه رسائل دعم ومؤازرة للاعبين قبل خوض لقاء الإياب وعلى رأسهم وائل جمعة ومحمد أبوتريكة ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد بركات.

3-روح الفانلة الحمراء

يأمل لاعبو الأهلي في استحضار روح الفانلة الحمراء من أجل الثأر من هزيمة الذهاب أمام صن داونز وعودة هيبة النادي الأهلي على المستوى الإفريقي، وخاصة أن الجيل الحالي للمارد الأحمر يواجه عدة انتقادات بفقدان العزيمة والإصرار على عكس الجيل السابق للفريق الذي أثبت تمسكه وجدارته بروح الفانلة الحمراء في المواقف الصعبة.

4- رغبة الكبار في رد الاعتبار

يبحث لاعبو الأهلي الكبار عد رد الاعتبار والثأر من فضيحة مباراة الذهاب حيث عقد إكرامي وحسام عاشور عدة جلسات مع لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية وطالبوا بنسيان نتيجة لقاء الذهاب والفكير في الثأر من الفريق الجنوب إفريقي في لقاء الإياب واستعتادة هيبتهم بين كبار إفريقيا مرة أخرى.

5- عقدة صن داونز خارج الأرض أمام الأندية المصرية

فريق صن داونز يعاني من سوء النتائج خارج الأرض مع الأندية المصرية بعدما خاض الفريق الجنوب إفريقي 5 مباريات أمام فرق مصرية وخسر في 4 لقاءات أمام الأهلي مرتين والزمالك وحرس الحدود، وفاز بلقاء وحيد أمام الزمالك، ولم يعرف طعم التعادل، وهو ما يعطي المارد الأحمر دفعة معنوية كبيرة لتحقيق "الريمونتادا" التاريخية وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي