رياضة | الأهلي يجهز طريقة هيكتور كوبر للريمونتادا أم صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز طريقة هيكتور كوبر للريمونتادا أم صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على تجهيز فيديوهات تحفيزية للاعبين قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجهز مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي فيديو تحفيزيًا للاعبين لعرضه في المحاضرة التي تسبق مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي اليوم ويشمل كلمة لعدد من قدامى القلعة الحمراء.

وتعد هذه الطريقة التي اتبعها هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر لتحفيز اللاعبين على التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

كان الأهلي قد خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب أمام صن داونز ويطمح للريمونتادا اليوم.

تاجر الأدوات الكهربائية الذي يتحكم في مباراة الأهلي وصن داونز

يدير الحكم الدولي بكاري جاساما مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

ويقود الجامبي بكاري جاساما مباراة الأهلي وصن داونز ويعاونه السنغالي الحاج مالك سامبا ومواطنه جبريل كامارا.

ويعمل بكاري جاساما تاجراً للأدوات الكهربائية وحصل على الشارة الدولية في عام 2007، كما نال لقب أفضل حكم داخل القارة عامى 2015، 2016، وسبق أن أدار 8 مباريات للأهلي

مفاجأة لاسارتي.. هل يكرر الأهلي تكتيك برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تجهيز مفاجأة لم يكشف عنها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا.

مفاجأة مارتن لاسارتي قد لا تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وإنما تغيير طريقة وأسلوب اللعب رأسًا على عقب من أجل الهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين كما فعل لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2017 لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

ولجأ إنريكي إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 بحيث يهاجم بجميع اللاعبين في وسط ملعب سان جيرمان باستثناء مدافع وحيد حتى تحقق له ما أراد وفاز 6-1في معجزة كروية جديدة.

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ولعب إنريكي ببيكيه وأومتيتي وماسكيرانو في خط الدفاع على أن يقوم أومتيتي وماسكيرانو بمهام الظهيرين الأيسر والأيمن ويتكفل بيكيه بالتغطية الدفاعية بينما في الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا ورافينيا خلف نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ليونيل ميسي.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أومتيتي - بيكيه - ماسكيرانو.

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - إنييستا - رافينيا.

خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

إذا كان إنريكي قد لجأ إلى هذه الطريقة لتحقيق الريمونتادا التاريخية فإن الأهلي به عناصر يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الأسلوب نفسه

تشكيل الأهلي حسب طريقة 3-4-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي

خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن