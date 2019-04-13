رياضة | برشلونة يختبر بدلاءه أمام هويسكا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يختبر بدلاءه أمام هويسكا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره هويسكا في تمام الساعة الرابعة والربع مساء اليوم في الجولة 32 لبطولة الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق الكاتالوني لمواصلة انتصاراته في البطولة والاقتراب خطوة أخرى نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

يرغب فالفيردي في الاستفادة من انفراد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

ويأتي هذا الفارق الكبير في النقاط، ليمنح الحرية أمام فالفيردي في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء، ومنح قسطاً من الراحة لنجومه الأساسيين مثل ميسي وبيكيه وسواريز، قبل مباراة العودة أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو".

ويحلم برشلونة بالتتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي.

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وربما يعود عثمان ديمبلي للعب أساسياً، بعدما تواجد في صفوف البدلاء أمام مانشستر يونايتد، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، في حين يمكن أن يحصل كيفن برينس بواتينغ على فرصة نادرة للعب في القائمة الأساسية.

في المقابل، يقبع هويسكا في مؤخرة الترتيب بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، ورغم إخفاقه في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، لكنه ظهر بشكل جيد.

وكان هويسكا قريباً من خطف نقطة التعادل خلال لقائه مع مضيفه ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، لكن خبرة الفريق الملكي قادته لخطف النقاط الثلاث.

كما سجل هويسكا 7 أهداف خلال آخر 3 مباريات في المسابقة.