رياضة | 60 مليون يورو تنهي حلم "راكيتيتش" مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 60 مليون يورو تنهي حلم "راكيتيتش" مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحسم 60 مليون يورو رحيل إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يضع ثمنًا للكرواتي إيفان راكيتيتش، من أجل حسم رحيله عن الفريق الكتالوني، ولكن تقديرات الميركاتو حددت قيمة اللاعب بـ60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان يتوقع حسم صفقة راكيتيتش مقابل 60 مليون يورو، رغم أنه سيفاوض برشلونة لتقليل هذا الرقم.

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وجاء سعر النجم الكرواتي بناء على وجود استعداد من باريس سان جيرمان لدفع 60 مليونًا، من أجل حسم الصفقة في الصيف الماضي.

وبات وضع راكيتيتش صعبًا في برشلونة، بعد أن تعاقد الأخير مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن إدارة برشلونة تخطط لبيع راكيتيتش، ولكن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي يتمسك باستمرار اللاعب الكرواتي.