رياضة | زيدان يحسم مصير توني كروس مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مصير توني كروس مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن قرار زين الدين زيدن المدير الفني لفريق ريال مدريد سيحسم مستقبل الألماني توني كروس، لاعب وسط الفريق، داخل سانتياجو برنابيو.

وقالت صحيفة ماركا، إن كروس حريص على البقاء مع الملكي رغم الموسم المخيب للفريق وخسارته لجميع الألقاب المحلية والأوروبية.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد، تتمسك باستمرار النجم الألماني في الموسم المقبل، ولكن القرار النهائي سيكون للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي.

وتابعت الصحيفة أن المدرب الفرنسي سيقدم القائمة النهائية الخاصة بالمستبعدين للإدارة في نهاية الموسم، وبناء عليها ستحدد أهداف الميرنجي في الميركاتو وسيقرر الفرنسي ما إذا كان اللاعب الدولي الألماني ضمن خططه للموسم المقبل أم أنه يعتزم إعادة هيكلة خط وسط لوس بلانكوس

ومنذ عودة زيدان لبدء الولاية الثانية له مع ريال مدريد، فإن كروس تم استبعاده أمام هويسكا وجلس بديلًا ضد إيبار، بينما دخل التشكيلة الأساسية في مباراتي سيلتا فيجو وفالنسيا.