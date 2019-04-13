اونلاين | بث مباشر.. مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على استاد الجيش ببرج العرب.

وتقام المباراة في السادسة من مساء اليوم السبت 13 أبريل 2019، وسط حضور جماهيري كبير قد يتخطي الـ 30 ألف مشجع.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعا شعار "لا مستحيل في كرة القدم"، طامعا في تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم.

لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على تهيئة اللاعبين نفسيا قبل مواجهة اليوم وطالبهم بتقديم أداء قوي يمحي الصورة السيئة التي ظهروا عليها في لقاء الذهاب.

كما عرض الجهاز الفني للأهلي مباريات لفريق صن داونز خارج ملعبه وطريقة لعبه ومحاولة ضربها وتحقيق أهداف مبكرة تساعد في فتح اللقاء.

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كان لاسارتي قد اختار القائمة التي من المنتظر أن تشارك في اللقاء والتي جاءت كالتالي:

محمد الشناوي - على لطفي - مصطفى شوبير - حسام عاشور - أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - حمدي فتحي - عمرو السولية - على معلول - ناصر ماهر - مروان محسن - رمضان صبحي - حسين الشحات - وليد أزارو - صلاح محسن - محمد شريف - أجايي.

فريق صن داونز يخوض لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد النتيجة الكبيرة التي حققها في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة منحته أفضلية كبيرة في تخطي عقبة الأهلي مساء اليوم والوصول للدور قبل النهائي.

ووصل فريق صن داونز للإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي ويستعد للقاء بمنتهى القوة أملا في تكرار الفوز على الأهلي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي ضد صن داونز اليوم السبت.